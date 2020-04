Deliveroo licencie 15% de ses effectifs

Partager

… Soit 367 personnes.

Les livreurs “indépendants” Deliveroo, qui sont déjà suffisamment précarisés comme cela, ne sont pas directement concernés.

Cependant, le signal envoyé n’est guère rassurant.

Si la livraison de repas (et de courses) à domicile est l’une des activités qui semble a minima résister pendant cette période de confinement liée à la lutte contre l’épidémie de coronavirus (Covid-19), Deliveroo, l’un des leaders européens du secteur s’apprête à licencier 367 personnes et à en mettre une cinquantaine d’autres en congé, rapporte le quotidien britannique The Daily Telegraph.

Soit 15% de l’effectif total (2500 personnes) du groupe. Sans spécifier quel(s) étai(en)t les marchés les plus touchés, la société indique dans un communiqué “que la crise sanitaire actuelle l’oblige de redéfinir ses priorités notamment sur le long terme”.

Le groupe britannique (dans lequel Amazon a massivement investi l’an passé) a levé depuis sa création en 2012… 1,5 milliards de dollars auprès des investisseurs.

Des investisseurs au nombre desquels on trouve DST Global, le fonds de l’entrepreneur Russo-Israëlien Yuri Milner, réputé proche du Kremlin et omniprésent dans l’économie Internet (VKontakte, Facebook, Zynga, Twitter, Flipkart, Spotify, Groupon, JD.com, Xiaomi, OlaCabs…).

Deliveroo est aujourd’hui présent dans 13 pays, plus particulièrement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.





