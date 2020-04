CORONAVIRUS / Airbnb lance l’opération Appart Solidaire pour fournir des logements au personnel soignant

Partager

Le groupe Internet lance une opération de solidarité à destination du personnel soignant, des travailleurs sociaux et des bénévoles dans les centres d’hébergement.

CORONAVIRUS / Pour améliorer le quotidien (réduction du stress et du temps de trajet) du personnel soignant dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus le groupe Internet américain Airbnb met à disposition des internautes “Appart Solidaire”, en partenariat avec Ministère de la Ville et du Logement.

Cette plateforme est dédiée à l’hébergement du personnel médical en France (hôpitaux, EHPAD), étudiants en médecine inclus, travailleurs sociaux et bénévoles en centre d’hébergement d’urgence.

Elle a pour but de simplifier la mise en relation entre les hôtes (hôtels inclus) qui ont un logement disponible (chambres d’hôtels incluses), et les soignants qui ont un temps de transport de plus de 30 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail.

Pour les soignants concernés et bénéficiaires ce service est gratuit.

Concrètement les hôtes participant à cette opération de solidarité mettront leur logement gratuitement à disposition du personnel médical. De son côté, Airbnb ne percevra pas de commission.

Pour chaque séjour, les hôtes seront dédommagés à hauteur de 50 euros (virement par Airbnb – cette somme est soumise à impôts et la TVA n’est pas applicable sur cette somme).

Cette initiative, soumise à la disponibilité des logements, est pour le moment mise en place jusqu’à la fin avril 2020.

Ce programme est dans un premier temps ouvert en France métropolitaine.

Il concerne au premier chef le personnel médical (étudiants inclus) en contact avec les patients (hôpitaux, EHPAD) ainsi qu’aux travailleurs sociaux et bénévoles en centres d’hébergement d’urgence qui travaillent à plus de 30 minutes de transport de leur domicile.

A noter que pour des raisons de sécurité sanitaire seuls les hôtes sur Airbnb proposant un logement entier (ou une chambre d’hôtel) peuvent participer à cette initiative.

Les chambres chez l’habitant ne sont pas incluses dans ce dispositif.





