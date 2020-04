Apple va produire un million de masques par semaine pour les soignants

Le groupe américain va produire un million de masques, couvrant l’intégralité du visage, par semaine à partir de la fin de semaine. Fabriqués aux Etats-Unis mais aussi en Chine, ces masques seront d’abord livrés aux Etats-Unis.

L’annonce a été faite sur Twitter (et en vidéo) par le P-DG d’Apple, Tim Cook.

Le groupe américain a décidé d’apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Il a annoncé avoir conçu (avec l’aide des «concepteurs de produits, des équipes d’ingénierie et d’emballage, et de ses fournisseurs») un masque en plastique transparent (esthétique Apple oblige) couvrant l’intégralité du visage.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020