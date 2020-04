Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, donne un milliard de dollars pour lutter contre le Covid-19

Jack Dorsey va ainsi consacrer près d’un tiers de sa fortune à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

CORONAVIRUS / C’est une annonce particulièrement spectaculaire et qui mérite d’être saluée comme il se doit.

Jack Dorsey (@Jack) co-fondateur de Twitter (avec Biz Stone et Evan Williams) et fondateur de Square, va consacrer un milliard de dollars (soit 28% de sa fortune) à un fonds de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

En pratique, ces fonds proviennent du capital qu’il détient dans Square. “Les subventions seront accordées par Start Small Foundation ou la LLC directement en fonction de l’organisation bénéficiaire. Tous les transferts, ventes et subventions seront rendus publics dans la feuille de suivi”, explique-t-il dans un tweet mis en ligne ce mardi 7 avril 2020.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020