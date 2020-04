Quibi débarque sur le marché français

Partager

La plateforme de streaming américaine (souvent présentée comme un mini-Netflix, rapport à la longueur et à la qualité des programmes proposés) est disponible en France depuis le 6 avril 2020.

Le lancement était prévu de longue date.

Il a été maintenu dans un contexte économique tendu, lié au confinement et à la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Quibi est disponible en France depuis le 6 avril.

Une cinquantaine de programmes est déjà visionnable.

La plateforme promet 175 créations originales pour sa première année.

Parmi elles des produits d’appel pour les premiers abonnés comme comme le thriller psychologique “Survive”, avec Sophie Turner (“Game of Thrones”) ou bien encore (“Most Dangerous Game”).

Le prix de l’abonnement est fixé à 5 dollars par mois avec publicité ou 8 dollars sans publicité.

Pour accompagner son lancement Quibi est disponible en offre d’essai pendant 90 jours.

Ce service de streaming “nomade”, avec des programmes courts spécifiquement conçus pour les téléphones mobiles mais “en qualité hollywoodienne” est souvent présenté comme un mini-Netflix.

Il faut dire que Quibi n’a rien d’une startup ordinaire.

C’est un projet soutenu par deux personnalités majeures de l’industrie de la tech et du divertissement, Jeffrey Katzenberg (ex-Disney et co-fondateur avec Steven Spielberg et David Geffen de DreamWorks SKG) et Meg Whitman (ex-P-DG d’eBay, et actuelle P-DG de Quibi).

Le concept de Quibi est simple.

Il est basé sur la réduction de la capacité d’attention des internautes et le fait qu’ils se transforment aujourd’hui en mobinautes, c’est-à-dire qu’ils consultent et visionnent des contenus non plus à la maison ou au bureau mais en mobilité sur leurs smartphones.

Quibi a déjà séduit des stars (devant et derrière la caméra) comme Steven Spielberg à Guillermo del Toro, Jennifer Lopez, Reese Witherspoon.

Le projet a également séduit les investisseurs puisque Quibi est déjà parvenu à lever 1,8 milliard de dollars.

A contrario de la plupart de ses concurrents potentiels, les contenus de Quibi seront diffusés par tranches de dix minutes maximum, des “bouchées” (“quick bites” en anglais, abrégé en Quibi).

De plus, ce qui est pratique et plutôt bien pensé, tous les programmes sont réalisés à la fois en format vertical et horizontal, passant automatiquement de l’un à l’autre lorsque le spectateur incline son téléphone.





