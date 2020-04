Bernie Sanders se retire de la course à la Maison-Blanche

Après 2016, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders (78 ans) échoue pour la seconde fois à devenir président des Etats-Unis. Pour décrocher l’investiture démocrate face à Donald Trump, il laisse le champs libre à son rival, l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden (77 ans).

La seconde fois n’aura pas été la bonne, mais ce sera très vraisemblablement la dernière.

Après s’être heurté en 2016 à la candidature d’Hillary Clinton, le sénateur (indépendant) du Vermont, Bernie Sanders (78 ans), a annoncé mercredi 8 avril 2020 qu’il se retirait de la course à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle du mois de novembre prochain aux Etats-Unis, face à Donald Trump.

Son principal rival durant les élections primaires, Joe Biden (77 ans), ancien vice-président, pendant huit ans, de Barack Obama devrait donc, sauf évènement imprévu, affronter Donald Trump à l’automne prochain.

“Il n’existe virtuellement pas de chemin vers la victoire”, a reconnu Bernie Sanders dans une vidéo publiée mercredi 8 avril.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020