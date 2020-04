CORONAVIRUS / Le gouvernement va mettre en place un numéro vert pour venir en aide aux personnes âgées isolées

Partager

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi 7 avril que le gouvernement allait déployer dans le courant de la semaine une plateforme d’appels pour répondre aux besoins des personnes âgées isolées.

CORONAVIRUS / Alors que chaque soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon égrène les tristes statistiques des morts à l’hôpital (encore 541 décès dans les dernières vingt-quatre heures) liées à la pandémie de coronavirus, l’ampleur de cette crise sanitaire ne se dévoile qu’en apparence

Et au final ses effets devraient s’avérer bien plus dévastateurs encore.

Parmi les phénomènes sociétaux qui en ces temps de confinement passent complètement sous les radars, la solitude des personnes les plus vulnérables à commencer par celle des personnes âgées.

Interrogé à la radio, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi 7 avril que le gouvernement allait déployer dans le courant de la semaine, et en lien avec la Croix Rouge, une plateforme d’appels qui aura pour objectif d’apporter “un conseil d’orientation” et un soutien psychologique constant aux retraités en situation d’isolement.

“Il y a 1,3 million de personnes âgées isolées chez elles qui sont fragiles physiquement et qui sont fragiles psychologiquement” (…) “Cette plate-forme sera notamment alimentée par des associations, mais également par des groupes privés, des entreprises, des mutuelles, des assurances, qui mettent à disposition des dizaines et dizaines d’acteurs de la prévention et de l’accompagnement, et qui pourront répondre aux personnes âgées à domicile”, a déclaré le ministre Olivier Véran.

Cette initiative, tant à destination des personnes âgées que de leurs proches aidants, fait suite à une mission confiée à l’ancien président du conseil départemental de l’Essonne et haut fonctionnaire, Jérôme Guedj, dont les conclusions et propositions ont récemment été transmises au ministère de la Santé.





