Google interdit Zoom à ses collaborateurs

Partager

Selon le site BuzzFeed News, le groupe Internet américain interdit désormais à ses employés d’utiliser cette solution de visioconférence, certes très pratique et très conviviale, mais plombée par de multiples failles de sécurité.

“Nous avons depuis longtemps pour politique de ne pas permettre aux employés d’utiliser des applications non approuvées pour un travail qui se situe en dehors de notre réseau d’entreprise.

“Récemment, notre équipe de sécurité a informé les employés utilisant Zoom Desktop Client qu’il ne fonctionnera plus sur les ordinateurs de l’entreprise car il ne répond pas à nos normes de sécurité pour les applications utilisées par nos employés” a récemment au site spécialisé américain The Verge, Jose Castaneda, l’un des communicants de Google.

On pouvait déjà considérer comme surprenant que Google qui dispose déjà pour les professionnels, de G Suite Meet, et pour les particuliers de Google Hangouts, de ses propres services de visioconférence tolère à ce point la présence de Zoom, dans son quotidien.

L’interdiction (révélée par le site BuzzFeed News) faite aux “googlers” mais aussi aux prestataires externes travaillant avec le groupe Internet de recourir à Zoom intervient après après que Taïwan a demandé à ses fonctionnaires de ne plus utiliser Zoom, que les écoles de New York aient demandé à leurs enseignants de se “passer progressivement” de Zoom. Tout comme le gouvernement allemand et le Sénat des Etats-Unis.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.