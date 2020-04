CORONAVIRUS / La Mafia prépare déjà le monde d’après

Partager

… Et il n’est pas forcément très beau à voir.

Une fois passée la crise sanitaire du coronavirus, le crime organisé qui dispose par définition de beaucoup d’argent liquide, et dont le blanchiment est l’une des activités favorites, devrait se montrer très prompt à “rendre service” à des entreprises en graves difficultés financières, à des particuliers endettés, pour ne pas parler de certains Etats aux finances publiques fragiles.

Quand le Mur de Berlin est tombé en novembre 1989, les plus optimistes (voire les plus béats) y ont vu le signe prometteur de l’avènement d’un idéal européen, quand les plus réalistes envisageaient déjà une extension des réseaux criminels vers l’ouest du continent (et vice-versa).

Dans le contexte de l’après-coronavirus, cette période que l’on devine de grande libération collective, mais aussi d’immenses difficultés économiques et financières peut-être faudrait-il veiller à ne pas reproduire les mêmes erreurs.

En Italie, le sujet est déjà d’actualité. Et pour cause, en plus d’être le plus touché du continent européen par la pandémie, l’Italie est le fief de trois des plus importantes organisations criminelles mondiales la Mafia sicilienne, la Camorra napolitaine et la ‘Ndrangheta calabraise.

“Les mafias possèdent une capacité naturelle à s’adapter aux changements économiques et sociaux, et elles sont déjà en train de réfléchir à la façon de s’infiltrer dans le processus de relance des entreprises et des activités économiques fortement touchées par la crise du coronavirus”, prévient le quotidien romain Il Fatto Quotidiano.

“La direction centrale de la police d’État a publié un document qui alerte les divisions locales des forces de l’ordre sur ce danger imminent”.

“Petites usines, magasins, restaurants et bars, nombreux sont les petits entrepreneurs qui commencent à cumuler des dettes parce qu’ils ne peuvent pas payer les fournisseurs ou le loyer de leur commerce”, note Il Fatto Quotidiano.

Le crime organisé pourrait donc “prêter” les sommes nécessaires, en échange “d’une requête plus ou moins explicite de rentrer dans la gestion du commerce”. Une proposition qui, pour certains, sera “la seule possibilité de sauver leur entreprise et de ne pas devoir fermer boutique pour toujours”, poursuit le journal italien.

Par ailleurs, les mafias du sud de l’Italie pourraient aussi infiltrer des activités économiques qui ont le vent en poupe en ce moment, comme “la grande distribution, la livraison à domicile ou les services pour la santé”, prédit Il Fatto Quotidiano.

A Naples, la mue mafieuse a déjà commencé.

La Camorra “offre désormais des pâtes aux personnes, fait les courses pour eux, en re-distribuant ainsi l’argent du trafic de drogue qui ne s’est pas arrêté dans le territoire. Ainsi, ils espèrent avoir de la main-d’œuvre bon marché à recruter quand, dans les prochains mois, les intérêts et les capitaux à prendre seront bien plus nombreux.”

“La Mafia n’attend que ça, une crise”, confirme de son côté, Roberto Saviano, l’auteur de Gomorra. Les organisations criminelles en Italie distribuent des produits alimentaires et contribuent à l’octroi de prêts gratuits aux plus démunis pour s’en attirer les bonnes grâces, a averti jeudi 9 avril 2020 le journaliste expert de la Mafia.

“Si l’Europe n’intervient pas bientôt, la multiplication de l’argent mafieux qui se trouve déjà en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique sera incontrôlée”, a ajouté Roberto Saviano, cité par l’AFP.





