La-5G-vecteur-de-propagation-du-coronavirus, énième théorie complotiste relayée par des célébrités

Partager

Ce n’est pas parce que l’acteur Woody Harrelson a joué dans le film d’Oliver Stone “Natural Born Killers” (“Tueurs nés”) ou que la chanteuse M.I.A est une référence dans son genre musical, que cela en fait pour autant des experts en matière de questions sanitaires.

Des vidéos fantaisistes relayées sur les réseaux sociaux par des “people”, comme l’acteur Woody Harrelson, alimentent la thèse complotiste selon laquelle le déploiement de la 5G dans la ville de Wuhan (Chine) serait pour partie responsable de la propagation du coronavirus.

Problème, qu’ils soient acteur, ou chanteuse, ceux et celles qui relaient ce type de fake news sont juste peut-être parfois aussi idiots que le public qui les adulent.

Autre problème…

La portée et l’audience de ces “people” sont telles que l’on commence à voir, notamment au Royaume-Uni que des antennes-relais (cinq le week-end dernier pour le seul opérateur Vodafone, rapporte Reuters), 5G ou non (qui servent, rappelons-le à assurer nos communications mais aussi les communications entre… les hôpitaux), que des antennes-relais, donc sont incendiées par des personnes à l’esprit que l’on qualifiera au mieux, de crédule, de faible et d’irresponsable, au pire de complètement dégénéré.

5G tower set on fire in Birmingham, Acocks Green pic.twitter.com/1GNe2xxJLF — Official #1 Birmingham Page (@imjustbrum) April 2, 2020

Tout est parti d’une vidéo qui circule abondamment en ligne.

Celle d’une femme qui s’en prend à un groupe d’homme en leur expliquant que “la technologie tue les gens”. Une vidéo qui pour le coup s’est propagée comme un virus sur les réseaux sociaux.

Vendredi dernier, dans un registre similaire, l’acteur Woody Harrelson (“Natural Born Killers”) a posté sur Instagram une vidéo en provenance de Chine montrant une foule abattant une antenne-relais.

Une vidéo et une théorie qu’il expliquait trouver “très intéressante”.

Quelques jours plus tôt, en grand expert qu’il est désormais des risques sanitaires, l’acteur avait expliqué sur Instagram que “beaucoup de ses amis parlaient en ce moment des effets négatifs du (autrement dit des risques que feraient courir aux populations le) déploiement de la 5G”.

De son côté, la chanteuse M.I.A, que l’on a connu plus inspirée, s’est aussi dernièrement fait la porte-voix de ce nouveau délire complotiste.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.