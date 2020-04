CONFINEMENT / L’inquiétante flambée du prix des imprimantes

Partager

Selon les relevés effectués par l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir, le prix des imprimantes jet d’encre et des lasers grand public a grimpé de 13 % depuis le début de la période de confinement.

L’heure est au confinement, au télétravail, à l’impression des attestations dérogatoires pour pouvoir sortir en toute légalité… de chez soi, aux ordinateurs et au premier de leurs périphériques, l’imprimante.

Jusqu’à présent le marché de l’imprimante fonctionnait sur la base d’un modèle économique dit “inversé”.

Le prix d’achat de l’équipement lui-même était le plus souvent abordable, voire modeste.

En revanche les prix des utilitaires (les cartouches d’encre) pouvaient parfois (souvent) dépasser le prix de l’imprimante elle-même.

Depuis le 17 mars 2020, avec la généralisation du confinement, il semble que le marché envoie un signal bien différent au consommateur.

Partant peut-être du principe que les circonstances obligeraient de nouveaux acheteurs à acquérir de tels équipements, le prix des imprimantes est soudainement parti à la hausse note l’association UFC-Que Choisir.

Une inquiétante flambée des prix notamment constatée sur les marketplaces.

“Notre étude montre que dans le même temps, le nombre de références d’imprimantes disponibles sur les sites marchands a baissé de manière vertigineuse : -42 % par rapport à la veille du confinement”, commente l’association de défense des consommateurs.

“De toute évidence, certains marchands cherchent à profiter du fait que l’offre se réduit et que les besoins des Français sont de plus en plus pressants pour augmenter leurs prix.”

“Et tant pis si l’achat d’une imprimante est devenu un passage quasi obligé pour de nombreux foyers. Si elles ne sont pas illégales, les prix étant libres, de telles pratiques n’ont rien de reluisant en cette période compliquée.”





