CORONAVIRUS / Le collectif #ConnexiondUrgence recherche 10 000 ordinateurs pour équiper des jeunes coupés de l’école

En ces temps de confinement généralisé, tout le monde n’a pas la chance (loin s’en faut) d’avoir un ordinateur et/ou une imprimante à la maison.

Le collectif #ConnexiondUrgence (qui regroupe des structure comme EmmaüsConnect ou la Fondation SFR) se mobilise pour équiper et accompagner au moins 10 000 jeunes défavorisés qui ont (depuis le 17 mars dernier, date du placement du pays en confinement) perdu tout lien avec l’école.

Le projet est déjà bien avancé. 4 000 ordinateurs (en fait 2 000 ordinateurs et 2 000 tablettes numériques fournies par la Fondation Simplon) sont actuellement en cours de distribution.

Le collectif #ConnexiondUrgence lance un appel aux entreprises, aux institutions publiques, mais aussi aux particuliers (qui disposent parfois d’ordinateurs qu’il pensent obsolètes alors qu’ils ne le sont pas du tout) pour équiper en urgence 6 000 jeunes supplémentaires.

“Il y a un besoin impérieux, qui dépasse le moment de la crise sanitaire : celui d’offrir les mêmes chances de réussite à chacun(e) des jeunes, quel que soit leur milieu social et leur lieu de vie”, explique ce collectif dans un communiqué.

“Alors que la pandémie du Covid-19 progresse en France, force est de constater que les familles les plus fragiles sont particulièrement touchées en étant notamment confrontées à une perte de revenus.”

“Dans ce contexte, leurs enfants font souvent face à un défi insurmontable : continuer d’apprendre, choisir son projet d’études, préparer son avenir professionnel, sans accès à l’école.”

D’où ce besoin vital de mobiliser toutes les énergies.

Les jeunes concernés se trouvent partout en France. Les bénéficiaires potentiel(le)s de cette initiative sont identifié(e)s par les associations et les structures de l’Aide Sociale à l’Enfance (via la plateforme desordispournosenfants.fr), le Collectif Mentorat, les dispositifs d’hébergement ou de logements accompagnés adhérents de la FAS, les Écoles de la deuxième chance et par bien d’autres réseaux d’acteurs de la grande solidarité comme la Croix Rouge Française, le Secours Populaire.

Ce projet a reçu le soutien des pouvoirs publics, par l’intermédiaire des secrétaires d’Etat Adrien Taquet, en charge de la Protection de l’enfance et Cédric O, chargé du Numérique ainsi que du Haut Commissariat à l’Inclusion dans l’Emploi et à l’Engagement des entreprises.

Celui-ci appelle les entreprises de “La France une Chance” à se mobiliser pour en faire un projet de grande ampleur.





