(Mise à jour) CONFINEMENT / L’incompréhensible clémence des “forces de l’ordre” à l’égard des catholiques traditionalistes de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet

(Mise à jour / 15 avril 2020) Le site Internet de l’hebdomadaire Le Point apporte aujourd’hui de nouveaux éléments confortant la thèse d’un rassemblement totalement inapproprié d’un point de vue sanitaire . En cas de doute, et pour les internautes qui en ces temps de confinement disposeraient par hasard de 02:57 et 13 secondes à y consacrer, la vidéo de cet office est disponible en visionnage intégral sur YouTube . Les diffuseurs de ce programme ayant semble-t-il pensé à tout (y compris peut-être au retentissement médiatique que pourrait avoir leur démarche), ils n’ont pas oublié de laisser leurs coordonnées bancaires, au cas où des internautes souhaiteraient soutenir leur cause.

Le Point, mercredi 15 avril 2020, rapporte les élément suivants: “Ainsi que l’attestent les documents internes à la préfecture de police, consultés par Le Point, les policiers du commissariat du « 56 », compétents sur les 5e et 6e arrondissements, se sont bien présentés à l’entrée de l’église lors de la messe. Ils ont constaté le bruit des voix des participants et ont entendu de la musique. En présentant leur rapport oralement à l’état-major de la PP, il leur a été ordonné de rentrer à leur base. (…) Contrairement aux affirmations de la PP, si les fonctionnaires ont bien trouvé portes closes – les trois accès au lieu de culte qui donnent sur trois rues différentes étaient fermés de l’intérieur à double tour –, l’église comptait encore de nombreux fidèles présents lors de la première intervention. Les policiers se sont présentés de nouveau une heure plus tard, à la suite d’appels de riverains. Ils (les policiers, ndlr) ont croisé, selon leur rapport, quelques fidèles qui leur ont confié qu’il y avait encore entre 20 et 40 personnes à l’intérieur. Aucun d’entre eux n’a été verbalisé. (…) Sur ce sujet, la préfecture de police a affirmé au ministre de l’Intérieur que « les participants avaient quitté l’office par d’autres sorties ». Dès lors que le premier équipage de police a alerté l’état-major de la PP qu’une messe se tenait avec une présence physique de fidèles, la préfecture de police ne répond pas à la question de savoir pour quelle raison il a été ordonné aux primo-intervenants de rentrer.”

Précisons enfin, aux auteurs des commentaires laissés au bas du présent article, que nous sommes en 2020, et qu’il ne suffit (plus), outre le recours à l’insulte publique, d’affirmer qu’une information est une “fake news” pour qu’elle le soit.