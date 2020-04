Henri, la plateforme de VOD (gratuite) et de confinement de la Cinémathèque française

Partager

En cette période de confinement l’institution culturelle créée par Henri Langlois nous offre tous les soirs en ligne, une projection gratuite issue de sa très riche collection.

Pierre Clémenti, Jean Epstein, Otar Iosseliani… pendant toute la période confinement (et à partir en réalité du 14 avril 2020), la Cinémathèque française a décidé de plonger dans ses trésors et de les offrir (gratuitement) en ligne, au public.

L’institution publique créée par Henri Langlois a mis en ligne… Henri, une plateforme de VOD éphémère et gratuite qui propose chaque soir une petite pépite à déguster, ou non, en famille. Après “Avril” et “Un petit monastère en Toscane” du cinéaste georgien Otar Iosseliani, le public peut désormais savourer trois oeuvres de Jean Epstein “La Chute de la maison Usher”, “La Glace à trois faces” et “Le Tempestaire”.

Avec Henri, l’idée est simple, explique le directeur de la Cinémathèque française, Frédéric Bonnaud dans les colonnes de Telerama, “on peut désormais découvrir chaque soir à 20h30 et en accès direct, une oeuvre dont la Cinémathèque dispose des droits et qu’elle a restauré au cours des vingt dernières années.

“La plateforme (numérique) Henri est une manière de rappeler que si les grands films de l’histoire du cinéma peuvent se regarder aujourd’hui sur ordinateur et en VOD, c’est parce que Langlois et quelques autres ont commencé par les sauver, avant de les programmer, inlassablement, sans se soucier des modes et du temps qui passe. Langlois a d’ailleurs créé la Cinémathèque pour Jean Esptein, pour sauver et montrer ses films”, poursuit Frédéric Bonnaud.

Pour l’instant, l’initiative est un succès et Henri rencontre son public.

“Nous avons obtenu vingt-cinq mille vues pour La Chute de la maison Usher, dont sept cents dès 20h30, le premier soir, mercredi 8 avril. Ça correspond à la jauge des trois salles réunies de notre site de Bercy”, indique Frédéric Bonnaud.





