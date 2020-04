TalkBack, le clavier virtuel en braille pour Android Lollipop

Partager

Signé Google.

L’accessibilité numérique n’a pas toujours bonne presse.

Trop compliquée, techniquement trop contraignante, pas toujours facile à développer et à mettre en oeuvre et pourtant tellement indispensable.

Inutile de s’apitoyer sur la fracture numérique qui subsiste en 2020 si l’on ignore l’accessibilité numérique.

Google l’a bien compris qui, après avoir pour d’autres motifs beaucoup misé sur la reconnaissance vocale vient de présenter TalkBack.

Ce nouveau clavier virtuel (tactile) en braille, est compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop). Il est désormais disponible, mais uniquement en anglais pour le moment.

TalkBack permet aux personnes malvoyantes d’envoyer un mail ou encore de publier du contenu sur les réseaux sociaux sans avoir à connecter un clavier externe sur leur smartphone fonctionnant sous Android 5.0 (ou plus).

En pratique, TalkBack reprend le système d’écriture braille en six points.

Pour le configurer, il faut se rendre dans la section Paramètres, puis cliquer sur Fonctionnalités d’accessibilité, TalkBack et enfin sur Clavier braille.

“Il y a plus de 150 ans, l’invention du braille a été quelque chose de révolutionnaire. La lecture et l’écriture étaient enfin accessibles aux personnes aveugles. Aujourd’hui, des claviers externes en braille existent, mais ils sont souvent chers et peuvent être longs à connecter. Notre nouveau clavier virtuel TalkBack est un clavier virtuel intégré directement sur Android”, explique dans son billet de blog Brian Kemler, le chef de produit à l’origine de ce nouveau clavier développé par Google.

“Dans le cadre de notre mission visant à rendre l’information mondiale universellement accessible, nous espérons que ce clavier permettra de développer largement la connaissance du braille et aidera les personnes aveugles et malvoyantes à mieux s’insérer dans notre société”, poursuit-il.

Surfer sur les réseaux sociaux, envoyer (si possible discrètement) un message tel est l’objectif premier de TalkBack.

Une couche de communication qui devrait venir logiquement s’ajouter à la reconnaissance vocale, une technologie par nature beaucoup moins… confidentielle.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.