Laval Virtual (World), une édition 2020 complètement virtuelle

Partager

Confinement oblige, du 22 au 24 avril prochains, l’édition 2020 de Laval Virtual, salon consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, sera intégralement produite… en réalité virtuelle et accessible en ligne.

Le confinement lié à l’épidémie de coronavirus (Covid-19) a (parfois) du bon, la preuve.

La version physique du Laval Virtual, salon consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée est reportée du 14 au 18 avril 2021, mais ce festival aura bien lieu cette année (du 22 au 24 avril 2020), dans sa version virtuelle, baptisée Laval Virtual World.

Certes les délais étaient très courts, mais le résultat est là.

“Durant dix jours, avec l’aide de la communauté internationale de la Réalité Virtuelle (VR), nous avons exploré et testé une trentaine de plateformes plus ou moins sophistiquées, plus ou moins matures, pour finalement retenir la solution 3D en temps réel, interactive et immersive de la société VirBELA”, indique Laurent Chrétien le directeur général de cette manifestation, cité par La Tribune.

Apprendre à maitriser les technologies immersives

Le salon Laval Virtual s’adresse à tous ceux qui désirent mieux comprendre et mieux maîtriser les technologies immersives, les intégrer à leur chaîne de valeur ou encore anticiper leurs évolutions.

L’idée du Laval Virtual World 2020, était donc de pouvoir offrir un accès le plus large possible, et une ergonomie rendant facile l’utilisation, de nombreuses possibilités de networking, notent les organisateurs.

En pratique, ce qui est notable, l’événement sera accessible et consultable sur ordinateur, sur smartphone et sur tablette, sans avoir besoin pour cela d’un casque de réalité virtuelle.

Graphiquement, l’approche retenue, avec ses avatars personnalisables, tient plutôt d’un univers immersif comme Second Life (de Linden Lab).

Au final, le public (virtuel) pourra donc assister et/ou participer à des réunions, des conférences, des colloques, à des chats, échanger avec des marques et la communauté des acteurs et des utilisateurs de la VR et de l’AR, initier des discussions en live, ou bien encore accéder à des espaces privatifs.

La plateforme, opérationnelle, nous l’avons vu, en un temps record est ouverte depuis le 15 avril. 2500 visiteurs virtuels sont déjà annoncés. L’inscription est gratuite.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.