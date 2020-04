Netflix signe avec MK2

Partager

Les abonnés de la plateforme de VOD pourront voir dès le vendredi 24 avril, une douzaine de films de François Truffaut suivis dans les semaines à venir de tout ou partie des catalogues de cinéastes comme Jacques Demy, Claude Chabrol, David Lynch, Charlie Chaplin, Krzysztof Kieslowski ou Xavier Dolan.

Après les oeuvres de Hayao Miyazaki diffusées au compte-goutte depuis le début de l’année, et dans un contexte concurrentiel de plus en plus vif (notamment marqué il y a quelques jours par l’arrivée sur le marché français de Disney+), la plateforme américaine de VOD, Netflix vient de signer un partenariat majeur avec MK2, distributeur, producteur et acteur majeur dans l’écosystème du cinéma français.

Pour Netflix, qui a construit une grande partie de sa réputation sur la création de séries originales à succès (mais également extrêmement coûteuses), comme Narcos, La Casa de Papel, Black Mirror, House of Cards, ou bien encore Stranger Things, ce partenariat est l’occasion d’élargir très sensiblement son catalogue sur le marché français mais aussi (et peut-être avant tout) d’attirer un nouveau public.

Symboliquement, ce partenariat entre MK2 et Netflix est aussi le signe de l’accélération du basculement d’un marché (celui du DVD et/ou du Blu-ray) vers un autre celui du streaming.

Par extension, cette évolution confirme également la transition, désormais bien ancrée, d’une vision patrimoniale de la culture vers ce que l’économiste Jeremy Rifkin définissait dès 2000 comme un “âge de l’accès” où la transmission du patrimoine est désormais synonyme de la détention de l’abonnement à un service (ici la VOD de Netflix) mais aussi tributaire du catalogue offert.

Avec sur Netflix, des titres qui sont ajoutés ou retirés tous les mois.

Concrètement, les “heureux” abonnés de Netflix pourront dès vendredi prochain (24 avril), une douzaine de films de François Truffaut, l’un des cinéastes majeurs de la Nouvelle Vague, rapporte LeParisien.fr.

Parmi ces oeuvres, Les 400 Coups bien sûr, le film grâce auquel Truffaut décrocha la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1959, mais aussi Baisers volés, Domicile conjugal, L’amour en fuite, Tirez sur le pianiste, Jules et Jim, La Femme d’à côté, Le Dernier métro.

Dans les semaines et les mois à venir, le catalogue de Netflix viendra s’enrichir de nouveaux titres signés Jacques Demy, Claude Chabrol, David Lynch, Charlie Chaplin, Krzysztof Kieslowski ou Xavier Dolan.





