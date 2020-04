Le Collège de France met 10 000 cours et colloques en accès libre

Partager

L’institution créée en 1530 sous François 1er propose sur son site Internet plus de 10 000 documents audiovisuels, soit l’intégralité des cours et colloques des professeurs, dans toutes les disciplines.

Des cours annuels, des séminaires, des colloques, des conférences consultables gratuitement en audio et/ou en vidéo c’est la promesse brillamment tenue par le site Internet du Collège de France.

La prestigieuse institution créée en 1530 sous le règne de François 1er n’a semble-t-il jamais été aussi vivante.

La diffusion libre et gratuite des savoirs du Collège de France auprès du grand public se poursuit donc activement pendant le confinement à travers ce magnifique campus numérique (enrichi de podcasts sur iTunes et d’une chaîne YouTube qui compte déjà plus de 40 000 abonnés).

Le Collège de France propose ainsi sous forme numérique une très grande diversité de contenus : leçons inaugurales prononcées à l’occasion de l’installation d’un nouveau professeur, cours annuels des professeurs, séminaires et colloques, entretiens filmés, conférences de grandes personnalités, publications, etc.

Ces contenus reflètent la diversité des enseignements dispensés par ses professeurs titulaires, ainsi que ses professeurs invités sur chaires annuelles ou internationales. Les professeurs du Collège de France (47 professeurs titulaires et 11 professeurs sur chaires annuelles et internationales en 2019-2020) proposent chaque année un enseignement renouvelé, sur un thème original.

Les enseignements reflètent l’évolution des savoirs et de la recherche dans la plupart des disciplines (mathématiques, sciences numériques, physique, chimie, sciences du vivant, économie, philosophie, droit, linguistique, sciences humaines et sociales, histoire, littérature, etc.).

Accessibles gratuitement et librement, ils s’adressent à tous : chercheurs, enseignants, étudiants, mais aussi lycéens ou simples particuliers.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout ICI . Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.