“Living In A Ghost Town”, le cadeau confiné des Rolling Stones

Partager

En avant-première de leur prochain album les Rolling Stones publient un titre inédit, le bien nommé “Living In A Ghost Town” (“Vivre dans une ville fantôme”).

Quelques jours après une participation remarquée au concert (tant mondial que confiné) de Global Citizen en collaboration avec Lady Gaga, pour soutenir les soignants mobilisés face à la pandémie de coronavirus (Covid-19), avec un “You can’t always get what you want” d’anthologie (mention spéciale pour le numéro d’air batterie de Charlie Watts…), les Stones sont de retour.

🤘 If you start us up, we’ll never stop fighting for global health. Take action with The @RollingStones: https://t.co/26xVXSb0qy #TogetherAtHome pic.twitter.com/Dpze2tNyCW — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

LE groupe de rock publie en effet son premier titre inédit huit ans après la sortie de son dernier album.

Le bien nommé “Living In A Ghost Town” (“Vivre dans une ville fantôme”), n’est pourtant pas une création récente – le titre, écrit en 4 minutes a été enregistré il y a plus d’un an – mais il se glisse parfaitement dans l’époque.

“Les Stones enregistraient en studio de nouveaux morceaux avant le confinement, et on a trouvé qu’une chanson – Living In A Ghost Town – résonnerait plus particulièrement en cette période”, a indiqué sur Twitter, un Mick Jagger désormais semble-t-il discrètement confiné dans son château en Touraine.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song – Living In A Ghost Town – we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws — Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020

“Living In A Ghost Town” est la première chanson originale sortie par les Stones depuis Doom and Gloom et One More Shot inclus en 2012 dans l’album GRRR!

Le titre ne devrait pas vraiment devenir un classique, mais une carte postale des Stones, çà ne se refuse pas.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.