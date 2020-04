CINEMA / Cannes, Venise, Sundance et Berlin vous invitent sur YouTube

Partager

La plupart de leurs éditions 2020 étant annulées ou reportées en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), ces festivals dédiés au septième art organisent du 29 mai au 7 juin, un événement virtuel mondial sur YouTube.

La pandémie de coronavirus (Covid-19) entraine parfois, au-delà de son aspect véritablement dramatique, des conséquences pour le moins inattendues.

Ainsi, est-il assez surprenant de voir des festivals de cinéma, qui pour certains d’entre eux, contestaient encore récemment l’arrivée d’un groupe Internet comme Netflix dans l’univers du septième art, aller trouver aujourd’hui refuge sur YouTube, la plateforme de vidéos en ligne de Google.

Du 29 mai au 7 juin, les plus prestigieux festival de cinéma au monde (Cannes, Venise, Berlin, Sundance ou bien encore Toronto) se retrouveront autour d’une programmation commune dans le cadre de l’initiative “We Are One : A Global Film Festival”, organisée sur YouTube.

Sur cette prestigieuse photo de famille (celle de la “grande famille” du cinéma…) seul manque véritablement à l’appel le festival SXSW qui a partie liée avec Amazon.

A cette occasion, le grand public pourra visionner gratuitement des des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, écouter de la musique voire assister à des tables rondes virtuelles.

Une partie du produit du festival sera versée à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’à des associations caritatives ont annoncé les organisateurs.

Zhifei Zhou

Les internautes qui se rendront à l’adresse YouTube.com/WeAreOne pour visionner du contenu pourront faire, eux aussi, un don à des associations.

“On parle souvent du rôle que peuvent jouer les films pour inspirer et réunir les gens par-delà les frontières, pour aider à apaiser le monde”, a commenté la directrice générale du festival de Tribeca, Jane Rosenthal, citée dans le communiqué.

“Le monde entier a besoin d’apaisement en ce moment”, a ajouté celle qui a co-fondé le festival avec l’acteur Robert De Niro et l’entrepreneur Craig Hatkoff.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.