“Irréductibles ! Avec Asterix”, magazine confiné

Partager

Pendant toute la durée du confinement (dépêchez-vous donc pour en profiter), les Editions Albert-René publient gratuitement en ligne “Irréductibles ! Avec Asterix”, un hebdomadaire 100% dédié au petit Gaulois. Le numéro 4 est déjà disponible.

D’entrée, le ton est donné : “Restez chez vous pour vaincre le virus et protéger les plus fragiles ! Mais il n’est pas dit que cela empêchera nos Gaulois préférés, décidément irréductibles à la morosité, de s’amuser, et de vous amuser ! C’est pourquoi nos druides vous ont concocté un magazine hebdomadaire inédit pour égayer vos journées”.

Au programme de cette (déjà) quatrième livraison (de 28 pages) à télécharger : des jeux, des coloriages, des BD et des activités pour toutes la famille.

L’année 2020 n’ayant pas commencé sous les meilleurs auspices pour Asterix, le premier numéro rendait un touchant hommage à Albert Uderzo.

Il était consacré au voyage et reprenait des extraits des célèbres aventures des personnages imaginés il y a soixante ans par Goscinny et Uderzo. Destination(s) l’Helvétie, la Bretagne, l’Hispanie ou bien encore l’Egypte.

“A défaut de pouvoir retrouver ses amis de tout le Monde Connu, eux-mêmes confinés dans leurs villages respectifs, vous verrez qu’Astérix échange avec eux par pigeons voyageurs des messages d’amitié. Au fil des pages de ce magazine, vous découvrirez le message de Falbala à Obélix, mais aussi des nouvelles de Pépé, le petit Ibère, Numérobis l’Égyptien, ou encore Jolitorax le Breton et Petisuix l’Helvète qui vous montreront que le confinement, dans la Tour de Londinium ou dans un coffre de banque, peut même être une bonne occasion de continuer à rendre fous les Romains !”

Promesse tenue !!!

“Irréductibles ! Avec Asterix” / Numéro 1 / Numéro 2 / Numéro 3 / Numéro 4





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.