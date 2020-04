“Le Menhir d’or”, un Asterix “inédit” signé Uderzo et Goscinny

Ce “nouvel” opus des aventures d’Asterix (en réalité l’adaptation livresque d’une version audio parue en 1967) sortira le 21 octobre 2020 aux Editions Albert-René.

Bonne nouvelle pour les fans d’Asterix et d’Obelix!

Alors que cette année 2020 avait plutôt mal commencé avec la disparition d’Albert Uderzo, l’un des co-auteurs de la série, et la fermeture, plus récente, du Parc Asterix pour cause de confinement, les Editions Albert-René s’apprêtent à sortir des archives, une pépite (oubliée?) de la série.

Peu connu du grand public, et pour cause, “Le Menhir d’or” est une rareté sortie en 1967 sous la forme d’un livre audio, dont la version papier (une adaptation sous forme de récit illustré) sera disponible à l’automne.

C’est la quatrième fois qu’une aventure conçue pour être écoutée sera publiée sous forme d’album après “Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit” (1989), “Les XII travaux d’Astérix” (2016) et “Le secret de la potion magique” (2018).

Particularité de cet épisode… Asterix et Obelix ne sont pas au centre de l’histoire, le devant de la scène étant occupé par Assurancetourix.

Le barde, souffre-douleur de l’irréductible petit village gaulois, accède enfin à la notoriété!

Selon l’Institut René Goscinny, “Le Menhir d’or” était originellement un disque 33 tours, accompagné d’un livret illustré de neuf pages.

Le texte écrit par le scénariste sera reproduit et accompagné de 14 illustrations réalisées par Albert Uderzo. Il s’agit de l’un des derniers projets du dessinateur, récemment décédé.

“Fin 2019, il a supervisé la restauration de ses dessins par ses plus fidèles collaborateurs, il a donné son avis et il a travaillé sur la couverture. Il nous disait prendre beaucoup de plaisir à se replonger dans cette histoire vieille de plus de cinquante ans”, explique au JDD, Céleste Surugue, le directeur général des Editions Albert-René.

La nouvelle édition du “Menhir d’or” riche de 44 pages sortira donc le 21 octobre et sera tirée à 100 000 exemplaires. Une version audio sera également disponible.





