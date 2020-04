Ubbo, un robot à votre service

Partager

En mode Expert, Ubbo, conçu la startup française Axyn Robotique est une plateforme numérique modulable s’adaptant aux besoins des personnels soignants et des malades en période de confinement. Une forme conviviale de télémédecine, mais pas que.

Ces jours-ci, en ces jours sombres de pandémie de coronavirus (Covid-19), Ubbo fait (si l’on peut dire) les cent pas dans le service de rééducation post-réanimation du centre hospitalier des Forcilles (Seine-et-Marne).

Ubbo est (non pas un être mais) un robot social.

Sa mission est de permettre aux patients confinés de conserver un lien avec leur famille.

Très avenant, Ubbo était à la base préposé à effectuer des téléconsultations, il verse aujourd’hui dans une autre forme de télémédecine, la téléprésence.

“Ce robot a été dessiné puis conçu avec l’objectif ne pas faire peur à ses utilisateurs. On peut le voir comme un outil de visioconférence mobile qui va permettre aux gens à distance de prendre le contrôle du robot en passant par une page web sur un ordinateur ou un smartphone, de voir ce que voit le robot et de pouvoir le déplacer à sa guise dans l’environnement distant”, explique à RFI, Frank Anjeaux le fondateur d’Axyn Robotique.

“Ubbo offre de multiples possibilités, car il est complètement modulaire, souvent les médecins spécialistes ont des difficultés à se rendre d’un établissement de santé à l’autre, grâce au robot, ils peuvent facilement échanger en visuel et en audio avec différents patients. Aujourd’hui Ubbo permet à des enfants hospitalisés d’accéder à leurs classes, de suivre leur scolarité, d’aller dans la cour de récréation, de discuter avec leurs amis et de garder ainsi un lien social à l’aide de ce robot”, poursuit Frank Anjeaux.

Mais, sorti de l’hôpital, Ubbo, jamais à court d’idées, pourra se trouver bien d’autres occupations.

A domicile ou en maison de retraite, la famille des personnes âgées, malades ou handicapées peut plus facilement communiquer sans que ces dernières n’aient besoin d’intervenir.

Avec la mobilité et la vidéo, les échanges n’en sont que plus proches et plus agréables.

A l’école, quand Ubbo s’installe en classe il peut permettre à un enfant malade d’assister et d’interagir pendant les cours et de se promener et discuter avec ses camarades en interclasse.

Toujours dans un cadre scolaire et pédagogique une version “open source” d’Ubbo permet même aux enseignants et aux élèves d’apprendre et d’expérimenter les technologies de la robotique : l’informatique, l’électronique et la mécanique.

Ubbo est également employé par des entreprises comme un vulgaire dispositif mobile de télétravail… pour réduire les déplacements des collaborateurs mais aussi in fine pour réduire l’empreinte carbone de l’entreprise.

Enfin, parfois Ubbo fait relâche, il se rend au musée.

Il vous permet alors de visiter en temps réel le lieu où il se trouve et d’en admirer les œuvres.

Ubbo, un robot… véritablement à votre service.





