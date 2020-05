Amazon pourrait ré-ouvrir ses entrepôts en France à partir du 19 mai

Partager

Amazon est parvenu à un accord avec les partenaires sociaux pour ré-ouvrir en toute sécurité et progressivement ses six entrepôts en France. Les conditions effectives de cette reprise d’activité doivent encore être finalisées lundi 18 mai lors de CSE (comités sociaux et économiques).

Si les commandes passées en ligne continuaient d’être honorées, l’activité des six entrepôts d’Amazon en France était à l’arrêt depuis le 16 avril dernier, date à laquelle l’entreprise, mécontente de deux décisions de justice prononcées à son encontre, avait décidé de fermer ces sites.

Plusieurs fois reportée, la ré-ouverture de ces sites devrait être effective à partir du 19 mai prochain.

Amazon a indiqué être en train de finaliser “actuellement des discussions avec les représentants du personnel et les Comités sociaux et économiques de l’entreprise (des) sites” en vue d’une “réouverture progressive des centres de distribution à partir du 19 mai”, rapporte l’AFP.

Les deux décisions de justice prononcées à l’encontre d’Amazon enjoignaient à l’entreprise de procéder à une évaluation des risques liés au coronavirus avec les représentants du personnel et ne l’obligeait en rien à stopper, comme elle l’a fait, l’activité de ces sites.

La justice pointait des manquements de sécurité, notamment dans les vestiaires ou aux portiques d’entrée et surtout demandait à Amazon de consulter les représentants du personnel et non d’imposer unilatéralement des mesures.

Suite à la décision unilatérale de procéder à la fermeture des entrepôts concernés, Amazon avait déposé une demande de prise en charge par l’Etat de la rémunération de ses 10 000 employés au titre du chômage partiel.

Une demande qui avait fait l’objet d’une fin de non-recevoir de la part de l’administration.

Pour la CFDT, “la reprise d’activité dans les conditions demandées par les organisations syndicales marque la reconnaissance par Amazon de la légitimité des représentants du personnel. Elle lui démontre l’utilité du dialogue social pour l’efficacité économique en sécurité”.

“La reprise sera progressive. Elle se fera sur le principe du volontariat, avec des mesures incitatives”, précisent par ailleurs les organisations syndicales, dans un communiqué cité par l’AFP.





