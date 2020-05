A 17 ans, il refuse 8 millions de dollars pour son site Internet

Partager

Avi Schiffmann, un lycéen américain de 17 ans a créé au début de l’année 2020 un site internet d’agrégation de données pour suivre l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Avi Schiffmann à 17 ans.

Passionné d’informatique, ce lycéen originaire de Seattle (Etat de Washington aux Etats-Unis), a créé au début de l’année 2020 un site internet d’agrégation de données pour suivre l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Quelques mois plus tard son site est devenu une référence en la matière et il attire désormais plus de 700 millions de visiteurs par mois (plus de 30 millions de visiteurs par jour).

Le site développé par Avi se présente sous la forme d’une suite de tableaux et d’une carte interactive, actualisée chaque minute.

Une carte où sont répertoriés, pays par pays, le nombre de cas avérés ainsi que le taux de mortalité.

Les informations agrégées n’ont rien de confidentiel bien au contraire.

Le site, incarnation parfaite de la philosophie de l’open data exploite plusieurs jeux de données publiques provenant de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), de services de santé locaux et de Centres de contrôle et de prévention des maladies.

Face à un tel succès d’audience, le site n’a pas tardé à attirer les convoitises d’investisseurs ou simplement d’annonceurs désireux de l’utiliser comme support publicitaire.

Mais jusqu’à présent les multiples offres de rachat ou d’investissement formulées auprès du jeune homme ont trouvé porte close.

“J’ai seulement 17 ans, je n’ai pas besoin de 8 millions de dollars. Je ne veux pas être un profiteur”, a déclaré Avi Schiffmann au site spécialisé Business Insider.

Et sur Twitter le lycéen de surenchérir, “le but de ce site a toujours été de diffuser des informations à travers le monde sur la pandémie en cours, et non de gagner de l’argent.” (…) “Merci à tous de me soutenir pour aider à garder le site sans publicité, pour toujours. Il n’y en aura jamais, vous avez ma promesse à ce sujet”.

Et c’est ainsi qu’un jeune passionné d’informatique tout juste âgé de 17 ans a récemment confirmé qu’il avait refusé une offre de rachat de son site Internet pour un montant de 8 millions de dollars.

Tout juste Avi demande-t-il aujourd’hui à ces visiteurs de lui “payer un café” c’est-à-dire de lui verser s’ils le souhaitent quelques dollars pour soutenir son initiative.





