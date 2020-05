SpaceX va envoyer des astronautes de la Nasa dans l’espace

Partager

Le lancement est prévu pour le mercredi 27 mai, au centre spatial Kennedy en Floride. Il s’agit du premier vol habité depuis neuf ans aux Etats-Unis.

Ils s’appellent Bob Behnken et Doug Hurley.

Mercredi 27 mai, ces deux astronautes de la Nasa embarqueront au Kennedy Space Center, à bord de la capsule Crew Dragon d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, en direction de la Station spatiale internationale.

A l’arrivée, ils devraient être chaleureusement accueilli par trois de leurs confrères (deux Russes et un Américain).

C’est le premier vol habité au départ des Etats-Unis depuis neuf ans.

Le grand public a été appelé à suivre la retransmission sur internet.

Il sera possible d’observer l’atterrissage du premier étage du Falcon 9 sur la barge de récupération “Of Course I Still Love You” (OCISLY), dans l’océan Atlantique, environ huit minutes après le lancement, indique l’AFP.

Le président américain, Donald J. Trump, qui a par ailleurs ordonné à la Nasa de retourner sur la Lune d’ici 2024, assistera au lancement prévu mercredi prochain.

Les capsules conçues par SpaceX, l’une des sociétés créées par le milliardaire d’origine sud-africaine, Elon Musk, sont les héritières des navettes spatiales (Atlantis, Columbia, ou plus tragiquement Challenger).

Le dernier vol d’une navette Atlantis date de 2011.

Depuis 2012, SpaceX ravitaille la Station spatiale internationale (ISS) pour le compte de la Nasa.





