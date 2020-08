REVUE DE TECH / 31-07-2020

Partager

A Saint-Etienne (Loire) l’agression d’une adolescente par une autre adolescente une vidéo a été filmée par deux garçons et diffusée Snapchat. le parquet de Saint-Étienne a ouvert lundi 27 juillet une enquête préliminaire pour violences avec préméditation et agression sexuelle. Cette séquence avait été signalée par les utilisateurs sur la plateforme gouvernementale Pharos.

Selon une information diffusée par la société américaine de cybersécurité Recorded Future et relayée par le New York Times, le réseau informatique du Vatican a été victime en mai 2020 d’une cyberattaque, apparemment menée par des pirates chinois. Un e-mail semblant contenir une lettre de condoléances de la part du Pape a été envoyé à un aumônier basé à Hong Kong. Or la pièce jointe était en réalité un leurre qui contenait un malware permettant aux hackers d’accéder au réseau informatique du Saint-Siège. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinois a assuré que son pays n’était pas responsable de ces attaques et qu’il se posait au contraire en “fervent défenseur” (sic) de la cybersécurité.

Selon le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O, l’application StopCovid, qui sert à casser les chaînes de contamination au Covid-19 a été téléchargée entre 2 et 2,5 millions de fois depuis son lancement début juin.

Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, lance (CaatStellar), une application (disponible uniquement pour l’heure sur Google Play) pour expliquer aux collégiens, les enjeux… de la retraite.

La presse franco-allemande s’unit face aux géants du numérique en créant une société de gestion collective pour “assurer conjointement la négociation, la perception et la répartition du droit voisin conféré par la directive européenne sur le droit d’auteur.”

Peu impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19, le chiffre d’affaires d’Orange n’a reculé que de 0,4% au second trimestre. Fait notable, le groupe est parvenu à recruter 238 000 nouveaux clients sur la fibre, contre 192 000 au trimestre précédent.





