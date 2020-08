REVUE DE TECH / 04-08-2020

Partager

L’entreprise de services du numérique française, Atos, signe un contrat de 5 millions de livres sterling avec l’Université d’Oxford portant sur la fourniture d’un supercalculateur de dernière génération dédié au deep learning et par voie de conséquence à l’intelligence artificielle. Ce supercalculateur est basé sur l’architecture NVIDIA DGX SuperPOD™. Il permettra aux universitaires et industriels britanniques de faire progresser la recherche en matière de machine learning et d’intelligence artificielle, dans le cadre du projet JADE2 (une continuation du projet national britannique JADE), précise Atos. Cette machine, la plus grande axée sur l’intelligence artificielle (IA) au Royaume-Uni avec plus de 500 GPUs NVIDIA, est financée par le Conseil de recherche en ingénierie et sciences physiques (Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC). Ce supercalculateur vise à tirer parti du succès du projet JADE (Joint Academic Data Science Endeavour), une ressource de calcul nationale qui fournit des installations accélérées par GPU aux experts mondiaux en IA et en machine learning, mise en œuvre par un consortium composé de huit universités britanniques et de l’Institut Alan Turing.

Booking.com s’apprête à supprimer un quart de ses effectifs. La plateforme de réservation d’hébergement en ligne a annoncé mardi 4 août 2020 son intention de réduire jusqu’à un quart de ses effectifs en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). L’entreprise basée à Amsterdam emploie quelque 17.500 personnes à travers le monde (et est notamment implantée en France, à Tourcoing). “La crise du Covid-19 a dévasté l’industrie du voyage, et nous continuons à en ressentir l’impact avec les volumes de voyages qui restent considérablement réduits”, a déclaré Booking.com dans un communiqué envoyé à l’AFP. “Bien que nous ayons fait beaucoup pour sauver autant d’emplois que possible, nous pensons que nous devons restructurer notre organisation pour qu’elle corresponde à nos attentes concernant l’avenir (de l’industrie) du voyage”, ajoute l’entreprise.

Invoquant un “discours de haine”, le groupe Facebook, supprime la page Facebook (suivie par 1,3 million de personnes) du polémiste et homme d’affaires négationniste et antisémite, Dieudonné M’Bala M’Bala ainsi que son compte Instagram (suivi par 36 000 personnes). “Dieudonné M’Bala M’Bala a violé de manière répétée nos règles en matière de discours de haine, en publiant du contenu se moquant des victimes de la Shoah ou en employant des termes déshumanisants à l’encontre des juifs”, a précisé Facebook au Monde, lundi 3 août 2020. La fermeture de cette page Facebook et de ce compte Instagram, intervient quelques semaines après que la plateforme d’hébergement de vidéos en ligne YouTube (propriété de Google) ait elle aussi décidé de fermer la chaîne ouverte par ce polémiste et homme d’affaires, condamné à plusieurs reprises et encore récemment pour des propos négationnistes et antisémites. Dieudonné M’Bala M’Bala, continue néanmoins de faire prospérer sa petite entreprise en utilisant d’autres réseaux sociaux ou messageries instantanées comme Twitter ou Telegram.