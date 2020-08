REVUE DE TECH / 14-08-2020

YOUTUBE / Selon le site Capital.fr, Webedia, qui vient d’enregistrer le départ du youtubeur Squeezie, a récemment racheté ADCI, la société d’un autre youtubeur à succès, Cyprien (13,8 millions d’abonnés), “pour une somme estimée à 580 000 euros”. L’an dernier cette société avait pourtant perdu 296.565 euros pour un chiffre d’affaires de 776.959 euros.

STREAMING / Le groupe Tencent (propriétaire de WeChat) s’apprête à créer (avec la fusion de deux sociétés DouYu et Huya), un géant chinois du streaming vidéo en direct, valorisé à 10 milliards de dollars, à même de faire potentiellement jeu égal, avec la plateforme Twitch d’Amazon.

VTC / En Californie, à la demande des villes de Los Angeles et de San Francisco la justice ordonne à Uber et à son concurrent local Lyft d’accorder aux chauffeurs VTC qui travaillent pour eux le statut juridique d’employé par opposition à celui de travailleur indépendant.

MEDIAS / Déjà interdit de publication sur YouTube, Facebook et Instagram, le polémiste et homme d’affaires négationniste et antisémite, Dieudonné M’Bala M’Bala n’est officiellement plus le bienvenu sur le réseau social chinois TikTok, propriété du groupe ByteDance.