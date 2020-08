Des données personnelles retrouvées sur des serveurs d’Instagram 7 ans après leur suppression

Partager

Une affaire qui concerne des photos et des messages privés.

Voilà une affaire qui embarrasse quelque peu, Instagram, le réseau social propriété de Facebook.

Des photos et des messages privés supprimés ont en effet été retrouvés sur des serveurs du réseau social de partage de photos et de vidéos sept ans après leur suppression.

Pas vraiment, l’idée que l’Europe se fait par exemple de la conservation des données personnelles à l’aune d’une réglementation comme le RGPD.

Instagram affirme que le problème est résolu.

Selon le site TechCrunch Saugat Pokharel, un chercheur indépendant spécialisé dans la sécurité informatique aurait eu recours à l’une des fonctionnalités d’Instagram Download Your Information pour vérifier quelles étaient les données que le réseau social conservait à son propos sur ses serveurs.

Et quelle ne fut pas sa surprise de constater que certaines de ses photos et des messages privés qu’il avait supprimé il y a plus d’un an (voire même pour certains… en 2013) se trouvaient encore stockés sur les serveurs d’Instagram.

Et ce alors même que le réseau social précise officiellement qu’il supprime normalement toutes les données personnelles concernées de ses serveurs dans un délai de 90 jours.

Bonne nouvelle cependant pour Saugat Pokharel: le chercheur indépendant a en effet touché 6 000 dollars de la part d’Instagram pour avoir découvert et signalé ce dysfonctionnement.





