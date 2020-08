REVUE DE TECH / 17-08-2020

PARTENARIAT / Snap vient de signer des accords de licence avec Universal et Warner pour permettre à ses utilisateurs, comme c’est déjà le cas sur TikTok, de partager des photos et des vidéos accompagnées de musique.

POLITIQUE / Le youtubeur russe Andreï Pyj (786 000 abonnés) qui propose vidéos tournées dans des centrales nucléaires, des tunnels de métro ou encore dans des mines d’uranium désaffectées a été placé en détention provisoire le 6 août, pour accès illégal à des secrets d’Etat.

SPATIAL / SpaceX (la société spatiale d’Elon Musk) remporte un important contrat auprès du Pentagone portant sur le lancement de satellites. Un contrat remporté aux côtés de Boeing et de Lockheed Martin mais face à Blue Origin (la société spatiale de Jeff Bezos).

FISCALITE / Du 10 août au 31 décembre 2020 les es particuliers qui choisissent d’investir au capital d’une PME ou d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) peuvent déduire de leurs impôts jusqu’à 25% de la somme investie. En pratique, et d’un point de vue plus technique, ces investissement peuvent se faire soit directement, soit via un Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), soit via un Fonds d’investissement de proximité (FIP). La réduction d’impôt ne peut toutefois pas dépasser 12 500€ pour une personne seule (25 000€pour un couple). Le seuil de cette réduction d’impôts passe en revanche à 3 000€ pour un particulier (6 000€ pour un couple) dans le cas où l’investissement se fait via un FCPI ou un FIP.