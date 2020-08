Amazon, pharmacien en ligne à Bangalore

Partager

Après s’être lancé sur ce segment aux Etats-Unis et en Europe, Amazon va tenter de s’imposer sur le très concurrentiel marché indien, en débutant par Bangalore, le temps de la high-tech locale.

Amazon se lance sur la marché de la santé à Bangalore (Inde) et plus précisément sur le segment de la pharmacie en ligne.

Ce service lancé vendredi 14 août vise à séduire les consommateurs locaux, une population tout à la fois prescriptrice dans ses usages et aussi passionnée et très familiarisée avec le numérique.

Ces nouveaux clients pourront “commander des médicaments prescrits en plus de médicaments en libre-service, d’appareils de santé de base, et de médicaments ayurvédiques provenant de vendeurs certifiés”, a déclaré Amazon India dans un communiqué.

Ce service -”est particulièrement adapté aux temps présents car il aidera les consommateurs à répondre à leurs besoins essentiels tout en restant en sécurité à la maison», a poursuivi Amazon.

En Inde, dans un contexte (comme aux Etats-Unis) de tensions technologique entre ce pays et la Chine Amazon se retrouve en concurrence directe avec Flipkart, propriété du distributeur américain Walmart, et garde un oeil sur le nouveau site lancé par Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Inde et Asie, JioMart.

En France, Amazon devra prendre son mal en patience, la vente en ligne de médicaments sans ordonnance n’étant autorisée qu’aux officines ayant pignon sur rue.

Ce qui n’empêche pas le groupe américain de prendre des jalons depuis plusieurs années en tentant, via une présence remarquée sur un salon professionnel comme Pharmagora, de sensibiliser les pharmaciens aux vertus supposées de sa marketplace.





