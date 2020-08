REVUE DE TECH / 31-08-2020

Partager

L’actualité du numérique aux meilleures sources. Napster, TikTok, Amazon, BlackBerry…

MUSIQUE / Napster change (à nouveau) de mains et devrait basculer dans l’univers de la réalité virtuelle après son acquisition pour 70 millions de dollars par la société MelodyVR.

TELECOMS / Un (nouveau et il faut bien le dire totalement inespéré) BlackBerry 5G et fonctionnant… sous Android, devrait être commercialisé aux Etats-Unis et en Europe en 2021.

IA / Selon le site The Verge, Amazon pourrait transposer et déployer dès l’année prochaine son concept de magasin sans caisse (Amazon Go) sur les enseignes WholeFoods, propriété du groupe américain depuis 2017.

RESEAUX SOCIAUX / Selon le Wall Street Journal, le P-DG de Facebook, Mark Zuckerberg, aurait lui-même évoqué la possibilité d’une interdiction de TikTok, réseau social concurrent de son groupe, auprès de parlementaires américains, mais aussi de Donald Trump, à l’occasion d’une rencontre à la Maison-Blanche.





