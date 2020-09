REVUE DE TECH / 03-09-2020

Partager

PARTAGER SUR LES RESEAUX SOCIAUX

L’actualité du numérique aux meilleures sources. Airbnb, Alibaba, Amazon, Salesforce…

CRM / Salesforce va bien. Le groupe dirigé par Marc Benioff vient de déloger ExxonMobile de l’indice DowJones. Il vient aussi de réaliser un chiffre d’affaires de 5,15 milliards de dollars au dernier trimestre (+29% sur un an) pour un bénéfice de 2,6 millards de dollars.

GEOPOLITIQUE / En raison des tensions grandissantes entre l’Inde et la Chine, le groupe chinois Alibaba a décidé de faire une pause et de ne plus investir dans les jeunes pousses indiennes a minima durant les six mois à mois à venir.

EMPLOI / Au moment où Facebook, Microsoft, Twitter, Google, ou bien encore Airbnb choisissent le télétravail, Amazon décide d’investir 1,4 milliard de dollars dans l’immobilier de bureau pour créer 3 500 emplois notamment à Dallas, Denver, New York, Phoenix ou SanDiego.

EMPLOI / Airbnb décide de placer ses collaborateurs en télétravail jusqu’à la fin du mois d’août 2021.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout ICI . Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.