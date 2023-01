Revue de presse / TECH

Partager

Où il est question d’un lanceur d’alerte chez Twitter (encore), d’une fuite de données affectant les utilisateurs de Deezer, du piratage de Sky ECC, la messagerie préférée des réseaux criminels, et de BeReal, le réseau social anti-Instagram.

Sky ECC / Comment la police a «hacké» la messagerie secrète des criminels

Les voyous pensaient leurs téléphones inviolables. La PJ a intercepté 1 milliard de messages. Une mine d’or. (Le Figaro)

Twitter / Peiter « Mudge » Zatko, le lanceur d’alerte qui en savait trop

Derrière les révélations choc sur les lacunes de Twitter en matière de sécurité informatique, il y a Peiter « Mudge » Zatko. Présenté par le réseau social comme un ancien employé qui voulait se venger, ce lanceur d’alerte est avant tout l’une des personnalités les plus célèbres et influentes dans le milieu de la sécurité informatique et du hacking. (France 24)

Deezer / Les données de millions de comptes en vente sur le Web

Ces informations ont été mises en vente sur un forum clandestin en novembre. La plate-forme de streaming musical confirme leur authenticité, mais affirme que la fuite provient d’un partenaire, date de 2019 et ne contient aucune donnée sensible. (Le Monde)

BeReal, l’application anti-Instagram

Deux Français ont lancé il y a deux ans une interface qui veut offrir une alternative à Instagram, loin des images trop parfaites. L’application est l’une des plus téléchargées aux US et au Royaume-Uni. (Sud-Ouest & AFP)