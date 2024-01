La Norvège autorise la prospection minière sous-marine

34 000 milliards de dollars C'est le montant cumulé de la dette publique fédérale des Etats-Unis d'Amérique. Une dette qui représente désormais 100 000 dollars par Américain. Un record. A ce niveau les chiffres ont-ils encore en sens? Ainsi, depuis le 15 septembre 2023 la dette fédérale américaine a-t-elle augmenté de 1 000 milliards de dollars, indique au quotidien Les Echos, John Plasard, économiste chez Mirabaud. Les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, sont donc aujourd'hui endettés à hauteur de 130% de leur PIB. 5% Ce sera, à partir du 1er février 2024, le nouveau taux de rémunération applicable au Livret d'épargne populaire (LEP). Le taux de rémunération du LEP est aujourd'hui de 6%. Quant au taux de rémunération du Livret A, il reste bloqué jusqu'en 2025 à 3%, dans un contexte financier où l'inflation s'établissait au mois de décembre 2023 à 3,6%. Les calculs sont donc vite faits. 100 millions C’est le nombre de requins tués chaque année par la pêche industrielle selon une étude parue dans la revue Science. 50% des requins sont pêchés dans les eaux territoriales de quatre pays seulement (l’Indonésie, la Mauritanie, Le Brésil et le Mexique). 15 milliards d’euros Selon l’Agence France Trésor (AFT) C’est la somme que l’Etat français empruntera sous la forme d’obligations sur les marchés financiers en 2024 pour financer les dépenses liées à la transition écologiques (comme le dispositif MaPrimeRénov’). 15 milliards d’euros, c’est 4 milliards d’euros de plus qu’en 2023. Cette année l’Etat français devrait emprunter 285 milliards d’euros sur les marchés financiers. Quant à la “dette verte” cumulée de la France” elle est aujourd’hui de près de 62 milliards d’euros. 42 C'est le nombre d'avions Rafale que l'armée de l'air française vient de commander à la société Dassault Aviation. Dans le détail, cette commande se compose de 30 avions de combat monoplace et de 12 autres appareils qui avaient été cédés à la Croatie. Les livraisons s'étaleront de 2027 à 2032. "Première commande majeure financée par la LPM, elle illustre l’excellence industrielle française et contribue à plus de 7 000 emplois dans plus de 400 entreprises dont de nombreuses PME et ETI en France", a déclaré le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. "Cet investissement de plus de 5 milliards d’euros va irriguer de nombreux territoires". Cette commande permet d’accroitre la charge de production de sites industriels situés dans toute la France, par exemple à Argenteuil, Argonay, Biarritz, Bourges, Brest, Brive, Cholet, Corbeil-Essonnes, Élancourt, Étrelles, Gennevilliers, Laval, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Poitiers, Seclin, Vendôme et Villaroche.