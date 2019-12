Netflix décroche 34 nominations aux Golden Globes

Partager

La plateforme de SVOD arrive très largement en tête des nominations en vue de la prochaine cérémonie de remise des Golden Globes qui se tiendra le 5 janvier 2020. Mais où est passé Hollywood?

Face à des oeuvres comme “Joker”, “Le Mans 66”, ou “A couteaux tirés”, Netflix peut semble-t-il envisager la saison des prix qui s’ouvre actuellement aux Etats-Unis avec une certaine sérénité.

Déjà récompensée en 2018 à la Mostra de Venise par le Lion d’Or, décrochée par Roma d’Alfonso Cuarón, l’une de ses productions, la plateforme de SVOD vient d’enregistrer pas moins de 34 nominations en vue de la prochaine édition des Golden Globes qui se tiendra, en prélude aux Oscars, le 5 janvier 2020.

6 nominations pour "Marriage Story" de Noah Baumbach

Organisés par la Hollywood Foreign Press Association ou HFPA (en français : Association hollywoodienne de la presse étrangère), les Golden Globes sont des récompenses sont des récompenses de cinéma et de télévision décernées chaque année depuis 1944 aux Etats-Unis.

En pratique, un collège d’une centaine de journalistes spécialisés planche chaque année sur le palmarès.

Cette année, côté cinéma c’est “Marriage Story”, le film de Noah Baumbach qui vient de sortir en exclusivité sur Netflix qui décroche le plus de nominations (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur pour Adam Driver, meilleure actrice pour Scarlett Johansson et meilleur second rôle pour Laura Dern).

Autre production Netflix, “The Irishman” le film fleuve de Martin Scorsese, comptabilise cinq nominations (meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur, et meilleur second rôle pour Al Pacino et Joe Pesci).

Peut-être victime de la technologie de rajeunissement numérique à l’oeuvre dans le film, Robert de Niro, ne fait cette année pas partie des réjouissances.

Dernier film Netflix à être nominé à quatre reprises, “Les deux papes” avec Anthony Hopkins.

A noter que deux films français sont en lice pour le Golden Globe du meilleur film étranger: “Portrait de la jeune fille en feu” et “Les Misérables”.

Côté télévision, Netflix n’est pas non plus en reste avec des distinctions en vue pour la troisième saison de “The Crown” et “Unbelievable”.

En face, Apple TV+ qui fait ses premiers pas dans le domaine, s’impose en décrochant une nomination symbolique pour “The Morning Show” avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.





Vous avez aimé cette information? Partagez-là avec vos amis, votre réseau ou votre communauté. Cet article vous a été utile? Il vous a rendu service? NewZilla.NET a besoin de VOUS. Vous pouvez nous aider en faisant un don sécurisé à partir de 1 euro. Cela mérite une explication. On vous dit tout ICI . Merci pour votre soutien et pour votre fidélité à NewZilla.NET.