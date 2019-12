La Chine ne veut plus utiliser de logiciels et d’ordinateurs étrangers dans son administration

Selon une directive officielle restée non publiée (mais révélée par le Financial Times), dès l’an prochain, 30 % des ordinateurs et logiciels étrangers utilisés par l’administration chinoise devront être supprimés.

La Chine s’oriente vers une interdiction totale de l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels étrangers dans son administration à l’horizon 2022, révèle le Financial Times.

Selon le quotidien économique britannique, une directive allant en ce sens (mais non publiée) aurait été établie au printemps dernier.

Première cible visée, les Etats-Unis, aujourd’hui en pleine guerre commerciale avec Pékin.

Des marques comme Microsoft, HP ou Dell, pourraient être très affectées par ce revirement stratégique mis en place par les autorités chinoises.

En dehors des rivalités commerciales, il est probable que l’attitude de Pékin soit aujourd’hui motivée par la crainte d’être victime de pratiques d’espionnage.

Pourtant en 2017, Microsoft avait ainsi très officiellement mis au point un très officiel « Windows 10 China Government Edition », privé de quelques fonctions, telles que OneDrive, et qui permettait aux Chinois d’utiliser leurs propres algorithmes de chiffrement, rappelle le quotidien économique Les Echos.

Côté hardware, la Chine pourra compter sur l’un de ses fleurons locaux, Lenovo, un groupe qui a repris les ordinateurs de bureau d’IBM en 2005 puis son activité serveurs en 2014.

Côté software, Pékin pourrait être amené à développer son propre système d’exploitation.

