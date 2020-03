Quand Whisper laissait les données personnelles de ses utilisateurs sans protection

Partager

Selon le Washington Post, cette application mobile qui a connu son heure de gloire au mi-temps des années 2010 a laissé pendant plusieurs années les données de 900 millions de comptes, dont beaucoup appartenant à des utilisateurs mineurs, en accès libre, sans mot de passe.

Aujourd’hui tombée dans un oubli relatif, l’application Whisper (“Chuchoter”, “Murmurer” en français), fut l’une des étoiles filantes de l’ère numérique.

Cette application, très prisée du public adolescent, permettait de publier des messages de manière anonyme.

Des messages pouvant aller de la déclaration d’amour secrète aux vengeances personnels les plus mesquines et parfois les plus cruelles.

Seulement voilà, il y a un “hic” et de taille…

Selon le Washington Post, qui révèle l’information, les responsables de cette application ont laissé pendant des années en accès libre une base de données contenant des informations particulièrement sensibles sur les utilisateurs du service.

Des informations allant de l’âge à la localisation en passant par le pseudonyme ou encore l’orientation sexuelle renseignés sur l’application.

Certes la base de données n’est aujourd’hui accessible, mais l’ensemble était jusqu’il y a peu consultable en accès libre, sans mot de passe.

Circonstance aggravante s’il en est, sur les 900 millions de comptes intégrés dans cette base de données, 1,3 million concernaient des utilisateurs âgés de 15 ans.





