(Mise à jour) Le scandale des cercueils de Rungis

Des familles endeuillées doivent payer 250 euros pour que les dépouilles de leurs proches soient conservées pendant plusieurs jours dans un bâtiment (proche mais séparé du Marché International de Rungis) réquisitionné… par la Préfecture de Police de Paris, et par le Préfet de Police, Didier Lallement.

(Mise à jour / 10 avril 2020). Soulagement pour les familles concernées. L’opérateur de pompes funèbres OGF, qui croule par ailleurs sous les commandes… de cercueils en raison de la crise sanitaire actuelle, a annoncé vendredi 10 avril 2020 qu’il prendrait désormais en charge tous les frais liés à la morgue temporaire installée à Rungis, à l’initiative de la Préfecture de Police de Paris.

Où l’on reparle du Préfet de Police de Paris, Didier Lallement.

La semaine dernière, ce haut fonctionnaire avait été contraint de présenter des excuses publiques après avoir tenu des propos extrêmement déplacés sur les personnes atteintes du COVID-19.

Aujourd’hui, on apprend que pour désengorger les chambres mortuaires des hôpitaux et les chambres funéraires la Préfecture de Police de Paris a réquisitionné la semaine dernière un hall à Rungis.

Ce bâtiment (ouvert depuis lundi ) est séparé du Marché International de Rungis ; il est utilisé pour accueillir les corps des défunts victimes de la pandémie de coronavirus.

Problème, selon Sandrine Thiefine, présidente de pompes funèbres de France qui s’exprimait mercredi 8 avril sur le plateau de BFM TV, l’admission d’un cercueil dans ce hall d’entrepôt temporaire est facturée 150 euros aux familles endeuillées.

Des frais sont facturés en cas de dépassement du délai légal de six jours pour l’inhumation, délai souvent dépassé en ce moment.

“A Rungis, on facture une journée supplémentaire 35 euros. Si la famille veut venir se recueillir, on lui laisse pendant une heure un espace pour 50 euros”.

“Quand un cercueil reste à la chambre mortuaire de l’hôpital c’est gratuit. Là on transporte le cercueil dans un endroit et on fait payer aux familles”, poursuit la présidente de pompes funèbres de France.

Sur Twitter le Président du Marché International de Rungis, Stéphane Layani, a rapidement fait une mise au point : “L’entrepôt réquisitionné a été prêté gratuitement. Le péage est aussi gratuit pour les familles. Le reste n’est pas du ressort de RUNGIS”.

Selon @Bruce_Toussaint la garde des défunts dans le funérarium du @marchederungis serait payante. L’entrepôt réquisitionné a été prêté gratuitement. Le péage est aussi gratuit pour les familles. Le reste n’est pas du ressort de RUNGIS — Stéphane Layani (@slayani) April 8, 2020

La responsabilité de ces pratiques abjectes serait donc à rechercher ailleurs.

En sollicitant par exemple un complément d’information auprès du Préfet de Police de Paris, Didier Lallement.

Depuis le début de l’épidémie, 2.850 personnes sont mortes du coronavirus à l’hôpital en Île-de-France.





