(Mise à jour) CORONAVIRUS / Disneyland Paris accepte de réintégrer ses intermittents

Après avoir rémunéré jusqu’au 31 mars dernier des centaines d’intermittents recrutés au début de l’année 2020, Disneyland Paris a indiqué à l’AFP avoir mis un terme à leurs contrats. Le parc d’attraction étant fermé depuis le 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

(Mise à jour / 11 avril 2020). Bonne nouvelle, très bonne nouvelle même, après négociations, la CGT Disney a finalement obtenu la réintégration de tous les CDD et intermittents dont les contrats avaient été annulés. Ils bénéficieront du chômage partiel. On peut saluer d’un côté la ténacité du syndicat CGT Disney, et de l’autre le pragmatisme dont a su faire preuve l’entreprise en ses temps difficiles, tant pour elle, que pour ses collaborateurs.