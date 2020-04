CORONAVIRUS / Aux Etats-Unis, Amazon utilise des caméras thermiques pour identifier les employés fiévreux et susceptibles d’être contaminés

Partager

Le groupe américain souhaite ainsi éviter que les employés infectés et qui développent des symptômes liés au coronavirus ne contaminent leurs collègues.

Très fortement critiqué (tant en France qu’aux Etats-Unis) pour ne pas avoir suffisamment pris la mesure de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) et de son impact sur la santé et les conditions de travail de ses collaborateurs, Amazon réagit en annonçant avoir commencé à utiliser des caméras thermiques pour détecter les cas de coronavirus et empêcher une contamination dans l’entreprise.

Et en licenciant, comme le rapportent plusieurs grands médias américains, ceux de ses collaborateurs qui avaient alerté le grand public sur les conditions de travail et les risques encourus par les employés d’Amazon depuis le début de la crise du coronavirus (Covid-19).

Instead of firing employees who want justice, maybe Jeff Bezos—the richest man in the world—can focus on providing his workers with paid sick leave, a safe workplace, and a livable planet. https://t.co/EdabC2tW3U — Bernie Sanders (@SenSanders) April 14, 2020

Aux Etats-Unis des cas de coronavirus (Covid-19) ont été identifié dans plus d’une cinquantaine d’entrepôts d’Amazon, les syndicats et certains responsables politiques allant même jusqu’à réclamer la fermeture pure et simple de ces entrepôts.

En ayant recours à des caméras thermiques (dans un premier temps sur six de ses entrepôts près de Los Angeles et de Seattle, rapporte l’agence Reuters), le groupe fondé par Jeff Bezos démontre à quel point il est prêt à tout pour empêcher la fermeture de ses sites.

Et empêcher une plus grande contamination de ses effectifs.

Malheureusement pour les employés fiévreux et détectés comme tels, il est déjà trop tard.

Qu’ils aient été ou non contaminés dans leur vie personnelle ou sur leur lieu de travail.





