Paris et la région Ile-de-France favorables au vélo électrique

La Ville de Paris offre une aide de 400 euros pour l’achat d’un vélo électrique. Une prime à l’achat qui monte même à 600 euros pour la région Ile-de-France.

Avec la perspective d’un déconfinement à très hauts risques sanitaires – notamment dans les transports en commun – les Parisiens (et plus généralement les Franciliens) vont-ils massivement passer à l’électrique?

A la voiture électrique certes (même si celle-ci quand elle est en libre-service est le plus souvent un véritable nid de germes…) mais aussi (et surtout) au vélo électrique individuel.

C’est l’une des options fortement envisagées à la fois par la Ville de Paris et par la région Ile-de-France.

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de la ville a ainsi récemment évoqué la possibilité de transformer des boulevards parisiens en pistes cyclables.

Mais au-delà, la collectivité veut également faire un geste financier conséquent pour pousser les Parisiens à faire l’acquisition, non d’un simple vélo, mais d’un vélo électrique.

Car si les prix ont baissé, le vélo électrique n’est pas non plus à portée de toutes les bourses. La Ville de Paris offre donc une prime de 400 euros à l’achat.

Même idée du côté de la région Ile-de-France qui va jusqu’à proposer une prime de 500 euros pour l’achat d’un vélo à assistance électrique et de 600 euros pour un vélo cargo à assistance électrique (et de 500 euros pour un vélo cargo, sans assistance électrique).

Par ailleurs, la région Ile-de-France planche également sur une projet de RERVélo c’est-à-dire sur projet de réseau régional de voies cyclables continues, sécuritaires, confortables et efficaces pour lequel elle serait prête à investir jusqu’à 300 millions d’euros.

Après, faisons un rêve, si toutes ces initiatives pouvaient également inciter les cyclistes à ne plus rouler sur les trottoirs, à respecter les feux de circulation et les piétons (à commencer par les personnes âgées), la vie quotidienne des Parisiens et des Franciliens n’en serait que plus douce.





