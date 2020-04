Visioconférence / 5 alternatives pour oublier Zoom et Houseparty

Partager

Il n’y a (heureusement) pas que les Zoom et autres Houseparty pour faire de la visioconférence en ces temps de télétravail et de confinement. Nous vous proposons d’essayer, au choix 5 solutions alternatives.

Ce n’est pas parce que, crise sanitaire oblige, 300 millions de personnes utilisent désormais l’application de visioconférence Zoom sur note belle planète, qu’il est pour autant recommandé de l’utiliser et que cela en fait un programme sécurisé.

C’est au contraire le moment de se distinguer et de sortir du lot… si ce n’est du troupeau.

Dans un registre connexe, difficile de s’adonner sérieusement au télétravail en utilisant l’application Houseparty.

Nous vous proposons aujourd’hui 5 solutions alternatives, peut-être moins “fun” mais a minima beaucoup plus sécurisées.

Tout d’abord, Jitsi, NewZilla.NET vous en parlait déjà il y a quelques jours.

Cette application est un logiciel libre développé originellement en Normandie.

Alternative aux applications dites “propriétaires”, Jitsi est chaudement recommandée par un certain Edward Snowden.

Toutes les conversations y compris en visio peuvent être cryptées en activant un encodage.

Le logiciel est gratuit et le nombre de personnes par appel est, en théorie, illimité.

Discord / Une application américaine pour gamers qui repose sur un système de serveurs.

Logiciel propriétaire mais gratuit. Chacun des utilisateurs pouvant se retrouver pour échanger sur différents serveurs.

Moovapps Live / Une autre application française.

Logiciel plutôt à vocation professionnelle. Visioconférence, chat public ou privé, partage d’écran, de documents. Une belle alternative à Zoom.

Pour communiquer c’est simple, il faut créer une salle de discussion et d’en partager le lien avec ses correspondants.

Tox / Comme pour Jitsi, il s’agit d’un logiciel libre intégrant un système de cryptage au niveau des conversations et de la transmission des données.

Pas de risque donc qu’une tierce personne puisse avoir accès à ces contenus… comme sur Zoom par exemple.

Plug.dj / Comme une alternative à Houseparty. Ici, oubliez le télétravail, le principe c’est d’organiser une fête virtuelle sur un site web dédié.

On se créé un profil d’utilisateur, on sélectionne genre musical, parmi 25 catégories.

On créé son avatar et on se transforme au choix en DJ ou en simple spectateur. DJ ou spectateur.

Au bout d’un certain temps d’utilisation, il est aussi possible de créer sa communauté et d’inviter ses amis via les réseaux sociaux.





