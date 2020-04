Amazon Prime Video étoffe son offre en France

Partager

Le groupe américain lance Store Prime Video, un service d’achat ou de locations de films.

Il n’y a pas que la SVOD dans la vie.

Certes Netflix vient pour la France de signer un partenariat majeur avec le distributeur mk2 (pour proposer des films de cinéastes comme Truffaut, Chaplin, Resnais, Lynch, Chabrol ou Dolan…), mais Amazon de son côté vient de faire un pas… de côté.

En annonçant le lancement, toujours sur le marché français, de Store Prime Video, un service (déjà disponible dans plusieurs pays) d’achat ou de locations de films.

Des films issus des catalogues des grands studios hollywoodiens. “Les films des plus grands studios internationaux comme Disney, Warner Bros, NBC Universal, Sony, Paramount, Lionsgate pourront être loués ou achetés sur le Store Prime Video comme les titres récents “Jumanji : Next Level” et “Joker” (pour spectateurs courageux qui souhaiteraient sacrifier deux heures de leur précieuse existence à regarder cette purge, NDLR), disponibles dès maintenant”, précise Amazon dans un communiqué.

Des films de studios français comme Gaumont ou Pathé sont également au programme comme “Lion” ou “Joyeuse retraite!”





