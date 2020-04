Twitter supprime la réception et la consultation de tweets par SMS

"Du 29 mai au 7 juin, les plus prestigieux festivals de #cinéma au monde (#Cannes, #Venise, #Berlin, #Sundance, #TriBeCa ou bien encore #Toronto) se retrouveront dans le cadre de l’initiative “We Are One : A Global Film Festival”, organisée sur #YouTube." https://www.newzilla.net/2020/04/28/cinema-cannes-venise-sundance-et-berlin-vous-invitent-sur-youtube/