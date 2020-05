Netflix va proposer à certains de ses clients de se désabonner

Partager

La plate-forme de SVOD va lancer une campagne à destination de ses abonnés qui, tout en continuant de payer, ne regardent plus Netflix depuis plus d’un an.

En cette période de confinement, de dé-confinement progressif mais aussi de fermeture des salles de cinéma, l’initiative d’UGC et de Gaumont-Pathé de ne pas continuer de prélever leurs abonnés pour un service auquel ils ne peuvent plus avoir accès, a été très appréciée des personnes concernées.

Dans un registre connexe, la plateforme américaine de SVOD Netflix, a décidé de s’adresser à ceux de ses abonnés, car il y en a, qui tout en s’acquittant de leur abonnement mensuel à Netflix, n’ont rien regardé sur la plateforme depuis plus d’un an.

L’objectif de Netflix est double.

Tout d’abord, dans un premier temps, d’attirer l’attention de ce public distrait sur les nouveaux programmes et les nouvelles productions disponibles sur la plate-forme.

Mais aussi, pour soigner son image, de jouer la carte de la transparence et de la relation client en proposant aux personnes concernées de se désabonner purement et simplement de Netflix.

“Vous connaissez ce sentiment désagréable qui s’empare de vous quand vous réalisez que vous payez un service que vous n’utilisez plus depuis une éternité ? Chez Netflix, la dernière chose que nous voulons est que cela arrive à nos abonnés”, précise Eddy Wu, le directeur de l’innovation de la plateforme, dans un communiqué.

Pour Netflix, il doit “être aussi facile de s’abonner que de se désabonner”.

“En attendant, nous espérons que cette nouvelle approche permettra aux gens d’économiser de l’argent durement gagné”, précise Eddy Wu.

En pratique, dès la semaine prochaine, Netflix va contacter par mail les abonnés concernés.

Si l’utilisateur du compte indique vouloir arrêter son abonnement ou ne répond pas, la plateforme l’annulera automatiquement et suspendra les prélèvements bancaires.

Si toutefois, les utilisateurs sur le départ souhaitaient se raviser, Netflix leur laissera la possibilité de se réinscrire dans les dix mois pour conserver leurs favoris, leur profil et leurs préférences d’affichage.





