REVUE DE TECH / 10-08-2020

MEDIAS / Au New York Times les revenus du numérique dépassent désormais ceux du print (c’est-à-dire du quotidien dans sa version papier). Au second trimestre 2020, les abonnements aux différentes offres numériques du journal combinés aux revenus générés par la publicité en ligne ont atteint 186 millions de dollars, contre 175 millions de dollars pour le papier. Sur cette période le New York Times a enregistré la venue de 669 000 nouveaux abonnés en ligne et compte désormais 5,7 millions d’abonnés à son offre numérique.

INVESTISSEMENT / Pékin dépasse désormais la Silicon Valley en nombre de “licornes”, ces entreprises non cotées en bourse mais dont la valorisation virtuelle est supérieure à un milliard de dollars. Selon une étude du groupe Hurun, sur les 568 “licornes” recensées au niveau mondial, la capitale chinoise en accueille ainsi aujourd’hui 93 contre 68 dans la Silicon Valley et… 7 en France.

MERCATO / Squeezie, le youtubeur aux 14,8 millions d’abonnés, met un terme à sa collaboration avec Webedia, l’entreprise qui gérait la régie publicitaire de sa chaîne YouTube ainsi que son image.

GAFAM / Selon le magazine Forbes qui se base sur les documents de la Securities and Exchange Commission (SEC), le P-DG fondateur du groupe Amazon, Jeff Bezos, a vendu pour 3,1 milliards de dollars d’actions Amazon au début du mois d’août 2020. Jeff Bezos possède toujours plus de 54 millions d’actions Amazon, pour un montant avoisinant les 176 milliards de dollars.

TRADING / L’homme d’affaires Charles-Henri Sabet, déjà à l’origine de Saxo Bank lance Flowbank, un établissement en ligne spécialisé dans le trading.