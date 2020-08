Mozilla renouvelle son (très lucratif) partenariat commercial avec Google

Partager

Selon le site The Register cet accord portant sur les années 2021-2023 pourrait rapporter entre 400 et 450 millions de dollars par an à l’éditeur du navigateur Firefox.

Ce n’est pas forcément la première chose qui vient à l’esprit quand on évoque Mozilla, la Fondation Mozilla et son navigateur internet maison Firefox, mais la branche lucrative de Mozilla (Mozilla Corporation) tire plus de 90% de ses revenus de ses relations commerciales avec les principaux moteurs de recherche du marché.

L’idée est simple : pour pouvoir figurer parmi les moteurs de recherche mis en avant sur le navigateur Firefox, il faut payer, voire même beaucoup payer.

Ainsi, dans le cadre du renouvellement de son accord commercial triennal (2021-2023) avec Mozilla Corporation, Google, qui n’est pas le plus petit acteur du marché devra payer entre 400 et 450 millions de dollars par an, rapporte le site spécialisé The Register.

Et ce pour avoir l’auguste privilège d’apparaître en première position des moteurs de recherche recommandé par Firefox à ses utilisateurs.

Cette semaine se termine mieux qu’elle n’avait commencé pour Mozilla.

Il y a quelques jours, l’entreprise qui n’avait pas encore confirmé la signature du partenariat avec Google avait en effet annoncer son intention de se séparer de près d’un quart de ses salariés en raison des retombées économiques liées à la pandémie de coronavirus (Covid-19).





