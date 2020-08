REVUE DE TECH / 18-08-2020

CHANTAGE / Dans un pays, les Etats-Unis, qui compte désormais plusieurs dizaines de millions de chômeurs, Uber et son concurrent local Lyft jouent la carte du chantage à l’emploi et menacent de suspendre temporairement leurs activités en Californie suite à un jugement leur donnant 10 jours pour re-qualifier en employés, et donc en salariés, les chauffeurs VTC qui travaillent pour eux.

RESULTATS FINANCIERS / Le groupe chinois Tencent (propriétaire de l’application WeChat et de la messagerie QQ en Chine), dont la capitalisation boursière (720 milliards de dollars) est presque égale à celle de Facebook, vient d’enregistrer une hausse de 37% de son bénéfice net sur un an (à 4,77 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 16,53 milliards de dollars, en progression de 29% sur un an).

TELECOM / Après son échec dans Nokia (8 milliards de dollars de perte et 25 000 emplois supprimés) Microsoft ne renonce pas à se faire une place sur le marché du #smartphone et lance le SurfaceDuo, un appareil composé de deux écrans de 5,6 pouces.

FISCALITE / Contrairement aux GAFA (Google, Facebook, Amazon, Apple) qui y sont très fermement opposés, Airbnb vient d’apporter officiellement son soutien aux travaux de l’OCDE sur la mise en place d’un régime fiscal mondial pour les entreprises du numérique. “Pour qu’un système de taxation mondiale fonctionne efficacement, il doit être réellement mondial, appliqué de manière constante à travers les frontières et simple à respecter”, explique Airbnb.